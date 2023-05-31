Volkswagen не рассчитывает на возвращение в Россию

Условия сделки германского концерна Volkswagen по продаже российских активов структуре дилерского холдинга «Авилон» не предусматривают опциона на обратный выкуп, передает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Минпромторга РФ Альберта Каримова.

В середине мая сообщалось, что компании ООО «Арт-Финанс» после завершения сделки перешли локальные дочерние компании «Фольксваген Компоненты и Услуги», «Скания Лизинг», «Скания Финанс» и «Скания Страхование» со всеми связанными с ними сотрудниками.

В российских СМИ со ссылкой на информированный источник озвучивалась согласованная правительственной комиссией цена продажи – 125 млн евро.

Москва, Светлана Антонова

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