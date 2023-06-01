«Очень большие вопросы»: в Госдуме раскритиковали стратегию кабмина по развитию экономики

Приоритеты правительства РФ по развитию отечественной экономики вызывают очень много вопросов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, поступающие от кабмина предложения о поддержке отдельных отраслей промышленности напоминают ситуацию с «детьми лейтенанта Шмидта» из «Золотого теленка».

«Правительство предлагает освободить от налогообложения акцизами производителей синтетического каучука – это сырье для производства резины, соответственно, это шины и так далее. Безусловно, это следующая степень переработки углеводородного сырья, это безусловный плюс и, естественно, его нужно развивать. Но возникает вопрос: тут правительство ссылается на то, что у производителей этого каучука упала рентабельность с 15% по чистой прибыли до 3%... Я посмотрел, а какая же у нас рентабельность по чистой прибыли производств, которые более высокой добавленной стоимости производят высокотехнологичную продукцию. У «Камаза» за 21-й год рентабельность по чистой прибыли 1,63%, даже не 3% как у производителей синтетического каучука, который сырье делает, из которого шины, потом колеса, а потом они ставятся на автомобиль – более сложная продукция, которая более технологическая и более востребована в России. 22-й год – 1,69%», – отметил Гартунг.

Парламентарий привел еще несколько примеров рентабельности такого уровня у более высокотехнологичных производств, среди которых Воронежский шинный завод с 1,72% в 2022 году. «Производители более высокотехнологичной продукции имеют рентабельность еще более низкую в несколько раз, чем та, которая сейчас у этих производителей сырья. И правительство за них не приходит просить. Спрашивается, причем тут «дети лейтенанта Шмидта»? А все очень просто – у нас помогают, видимо, не тем, кто более нужен стране, а тем, кто больше ходит и просит», – заявил он.

Гартунг обратил внимание еще на одно предложение правительства по установления особенностей налогообложения отдельных видов деятельности. «Это опять же производство аммиака, водорода – согласен, нужная вещь. Но почему льготы по налогу на прибыль в региональной части должны даваться только производителям этой продукции? А если в регионах есть производители с более высокотехнологичной продукции, им не нужны льготы? Было бы правильным, если правительство считает, что нам сейчас нужно развивать новые производства, привлекать инвесторов, то тогда привлекать их нужно в более технологичные отрасли или, как минимум, во все», – полагает он.

«Дискуссия будет очень серьезной… Очень большие вопросы по тому, какие приоритеты развития экономики расставляет правительство», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

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