«Чубайса нет, Грета Тунберг ушла в коммунисты, но дело их живет»: Госдума ввела штрафы за выбросы парниковых газов

Нижняя палата российского парламента приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об ответственности за непредставление или искажение отчета о выбросах парниковых газов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции отказались поддерживать документ, мотивируя это его несвоевременностью на фоне более важных проблем в условиях специальной военной операции.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов обратил внимание, что у страны сейчас стоят гораздо более важные задачи. «Чубайса нет, Грета Тунберг ушла в коммунисты, но дело их живет. Борьба с парниковыми газами, когда была инициирована всем этим европейским сообществом и воспринята нашими здесь интересантами, так скажу, она вылилась в представление такого законопроекта», – пояснил он.

«Сегодня вот больше делать нам нечего, нечем заняться. Будем парниковые газы – не путать с вредными газами, опасными для жизни и здоровья – заставлять предприятия за их счет фиксировать, мониторировать, штрафовать будем, если что-то не так с отчетами будет. Пожары каждый день, огромное количество – миллионы, миллиарды тонн этого СО2 выделяют – мы даже не проводим здесь особых чрезвычайных каких-то слушаний правительства. Война идет – там что творится…. Нет!», – подчеркнул депутат.

«Не время, товарищи! Вот почему против. Если уж принимаете этот закон, напишите – вступит в действие после победы, после окончания СВО. Вот сегодня туда (на зеленую повестку) надо деньги направлять бизнесу, предприятиям или на войну, на фронт? Против!» – заключил Нилов.

Тем не менее, законопроект большинством депутатов принят в окончательном чтении. Документ вводит предупреждение или наложение административного штрафа за непредставление или несвоевременное представление отчета о выбросах парниковых газов, а также представление в указанном отчете заведомо недостоверной информации. Для должностных лиц штраф составит до 50 тысяч рублей, для предпринимателей – до 150 тысяч, для юридических лиц – до 500 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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