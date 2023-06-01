Госдума поддержала комплексное госрегулирование табачной отрасли

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в окончательном чтении законопроект, который вводит комплексное государственное регулирование по аналогии с уже налаженной системой контроля алкогольного рынка. Как пояснили в Минфине РФ, документ будет способствовать снижению нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
Закон предусматривает лицензирование деятельности, установку требований к оборудованию для производства, в том числе обязанность по его госрегистрации и консервации в случае неиспользования.
Также вводится регулирование учета продукции и сырья, основанного в том числе на системе маркировки «Честный знак».
Москва, Светлана Антонова
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