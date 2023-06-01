«В гонке за собственным хвостом»: в Госдуме обвинили правительство в несистемности

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект по поддержке производителей синтетического каучука. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции воздержались от поддержки документа, назвав его несистемным или лоббирующим интересы только одной отрасли.

В частности, депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев обратил внимание, что на фоне санкций и антироссийской политики западных стран необходима системная поддержка всех отраслей отечественной промышленности. «Мы не против господдержки, но законодательное стимулирование каждой ниши или любой отрасли только поддерживает ручное управление экономикой страны или присутствие лобби. Мы таким образом утонем в собственных законах, пытаясь стимулировать каждое производство от молока до экскаватора. Это несистемный подход в гонке, как говорится, за собственным хвостом», – заявил он.

«Наша основная проблема – они (законы) не работают. У нас достаточно региональных и отраслевых программ поддержки предпринимательства, необходимо их наполнить ресурсами и контролировать их целевое назначение. Необходимо отказаться от производства и тиражирования законов по принципу лоббирования заинтересованными сторонами. Это ущемляет интересы других производителей, которые не могут себе позволить законодательную поддержку», – заключил Мархаев.

Тем не менее Госдума поддержала законопроект по поддержке производителей синтетического каучука. Документ предполагает возврат акциза со стороны государства в случае падения рентабельности чистой прибыли предприятия ниже 0%.

Москва, Мария Соколова

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