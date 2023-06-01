Проект закона о штрафах за нарушения при использовании биометрических данных принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ответственности за нарушения при использовании биометрических данных. Как уточнила пресс-служба нижней палаты российского парламента, авторами документа выступили председатель ГД Вячеслав Володин и главы всех фракций.

В соответствии с законопроектом для граждан штраф составит от 6 тыс до 10 тыс рублей, для должностных лиц – от 100 тыс до 300 тыс рублей, для юрлиц – от 300 тыс до 700 тыс рублей.

За повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс рублей, для ИП – до 1 млн, для юрлиц – до 1,5 млн рублей.

Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных.

В декабре 2022 года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как подчеркивал в ходе его обсуждения Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а «о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит. Банки, коммерческие структуры, магазины – кто хочет, берет и использует то, что принадлежит только человеку».

Закон, по его словам, призван «остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту. Следующим шагом станет введение уголовной и административной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных».

Москва, Андрей Дорофеев

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