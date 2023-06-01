«Экономика освоения ресурсов»: в Госдуме уличили Минфин РФ в продолжении политики Чубайса и Кудрина

В министерстве финансов РФ нет озабоченности реальной ситуацией в России на фоне проведения специальной военной операции и необходимости адаптации экономики к новым условиям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев в ходе обсуждения предложенных минфином льгот для производителей аммиака и водорода. По его мнению, сегодня в России продолжается политика освоения финансовых ресурсов в ущерб собственной стране.

«Важный, нужный закон, но очень локальный… Вы (Минфин) должны стране предложить новую налоговую политику, которая бы стимулировала развитие регионов, и в первую очередь, производства. Что делаете вы… Статистику тоже молодой руководитель, чтобы отремонтировать здание и поднять зарплату Росстату, взял и перевел в ведомственное учреждение. Хотя по рекомендации ООН, оно должно подчиняться только первому лицу функционально. Взяли убрали уголовную ответственность за недостоверную информацию Росстата. Департамент амортизации убрали, и сегодня многие офшорные компании продолжают будущие амортизационные отчисления – это вклад в будущее – выводить себе в прибыль и профукивать», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что «самое страшное, что деньги сюда (в Россию) не возвращают». «Сырье вывозим… А деньги, Зин, где?.. А вам бы надо это все вернуть. Я вам сразу нахожу 9 трлн амортизации, которая сегодня фактически инкассируются. А это инвестиции, которые можно вложить, заводы, порты, пароходы и так далее», – пояснил он.

«Поймите, не будет никаких инвестиций-инноваций, если вы не сделаете нормальное налогообложение для тех, кто реально инвестирует. Посмотрите, сколько на остатках крупных корпораций денег на депозитах лежит. Почему они не вкладывают в новые технологии? Им это невыгодно. Им лучше получать проценты высокие за счет того, что ЦБ у нас тоже такой – он как собака на сене сидит. В ЦБ 6 лет отрицательная прибыль, а в банковской системе 8,5 трлн прибыль. А страна голая и босая, и не знаешь, где взять ресурсы тем, кто работает», – заявил депутат.

«Перезрела необходимость возвращения льготы в 50% прибыли для тех, кто делает инвестиции в новые технологии, льготных кредитов – для тех, кто строит новые заводы, даже бюджетные ссуды. Посмотрите, в Евросоюзе недружественном минус 2% банк дает, если вы строите новый завод. Они контролируют эти вопросы. А у нас пойдите получите длинный кредит в ВЭБе – если вы не рядом, то вас разденут, разуют и отнимут бизнес, если он есть, но ничего не сделают. Поэтому у вас не сработали 44 института развития. Сегодня их перевели в 12. Именно потому, что у нас экономика освоения финансовых ресурсов, а не экономика решения проблем», – констатировал Коломейцев.

По его словам, финансовым властям пора «начинать работать на страну – Россию, а не Великобританию и США». «В этом проблема. Поэтому вот эти самые красивые законы, если мы с вам не решим вопрос суверенитета, чтобы у нас Белгород и Воронеж, и Брянск не расстреливали, то все это канет в лету, а у нас пока озабоченности в Минфине по этому поводу нет», – заявил депутат.

«У нас беспилотников нет, а мы сориентированы по отраслевым и нормативными актами на нормативы США… Навязали правила, которые у нас сегодня работают. Я занимался полгода с кулибиными-авиаконструкторами, не можем пробить суперсовременные беспилотники, которые находят «Хаймерс», уничтожают и возвращаются. Почему? Потому что вся система, прикладная наука уничтожена. Это вредители уничтожили, подчеркиваю, и мы знаем их фамилии. У нас сегодня конструкторов осталось раз-два и обчелся, молодежь не хочет на эти должности идти, потому что торговать проще, чем созидать», – полагает он.

«Поэтому товарищ [замглавы Минфина Алексей] Сазанов, я тебя убедительно прошу, давайте нам новые проекты или поддержите наши, мы вам присылаем, вы их все бракуете. Перестаньте думать мыслями Чубайса и Кудрина, начинайте думать мыслями Сазанова, но для России», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность субъектов РФ устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль компаний от деятельности по выпуску на новых производственных мощностях аммиака или водорода из газа или газового конденсата.

Москва, Мария Соколова

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