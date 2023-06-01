Госдума упростила правила для трудоустройства подростков

Сегодня Госдума в окончательном чтении одобрила закон об упрощении официального трудоустройства подростков 14-18 лет.

Согласно действующему законодательству, чтобы трудоустроить подростка, родителям нужно потратить время на сбор 10-12 документов для органов опеки. Новые правила оптимизируют процесс сбора справок и отменяют необходимость согласования со службами опеки для тех несовершеннолетних, у которых есть родители. Согласование потребуется только для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для заключения трудового договора достаточно будет согласия одного из родителей.

При этом в законе подчеркивается, что работать подростки смогут только в свободное от учебы время. Также их нельзя будет привлекать к труду, который может принести вред для здоровья.

Москва, Светлана Антонова

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