Вопрос об эвакуации детей из приграничных регионов РФ снят с рассмотрения Госдумы

Нижняя палата парламента сегодня сняла с рассмотрения вопрос об обращении в правительство РФ о необходимости эвакуации детей из приграничных территорий. Инициатором поручения кабмину выступала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, Россия по-прежнему остается без государственной политики в отношении детей.

«За весь период работы Госдумы 8-го созыва президент подписал 999 законов. Из них 40 законов впрямую касаются защиты детей... Если мы посмотрим на качество жизни наших детей, этих законов крайне мало сегодня, до тех пор, пока у нас не будет государственной детской политики. На сегодня эта политика у нас региональная», – заявила Останина, выступая на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

В этой связи депутат предложила направить протокольное поручение в правительство рассмотреть об эвакуации детей из приграничных регионов хотя бы на летний период в федеральные центры отдыха и оздоровления. «Не должен [губернатор Белгородской области Вячеслав] Гладков звонить и просить слезно – возьми в Воронеж 300 человек, возьми в Пензу 200 человек. Ну? это должен сделать все-таки единый орган, который координирует вообще вопросы защиты наших детей. А у нас есть институт власти, который этих детей защищает, мы с кого можем спросить сегодня за то, что в три ночи в Белгороде дети тряслись, сидя в подвале, и сегодня не организована их эвакуация?... Кто за это отвечает – МЧС, Минпрос, Минтруд, Минздрав? Тот случай, когда в современной России у семи нянек дитя без глазу», – констатировала Останина.

«Нас часто упрекают в том, что мы обращаемся в прошлое. Октябрь 1917 года, гражданская война, 19 млн беспризорников. Создали детскую чрезвычайную комиссию, через 10 лет на улице не было ни одного беспризорника. Тысячи из них оказались и в трудовых, и в коммунах, и затем стали выдающимися государственными деятелями. 21-й век. Мы что, не можем сегодня защитить наших детей? Мы стеснительно относимся к тому, чтобы поднимать даже здесь, в Госдуме, эти вопросы. Поэтому мы сегодня намерены обратиться к своим коллегам принять протокольное поручение с тем, чтобы правительство все-таки решило вопрос об эвакуации детей с приграничных территорий», заключила Останина.

Тем не менее, в ходе представления этого вопроса на пленарном заседании выяснилось, что главы двух профильных комитетов отсутствуют в зале. И тоге вопрос был снят с рассмотрения.

Москва, Мария Соколова

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