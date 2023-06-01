«Вызывает вопросы»: в Госдуме оценили летнюю детскую оздоровительную кампанию

Летняя детская оздоровительная кампания в России не позволит обеспечить качественный отдых для школьников. Как считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, в этой сфере остается очень много проблем.

Парламентарий отметила, что не может разделить оптимизма ряда депутатов в оценке предстоящей летней оздоровительной кампании. «Казалось бы, число организаций отдыха и оздоровления увеличилось на 1,2 тысячи… Но что это за организации? Практически не увеличилось число загородных лагерей. И миллиард рублей, который выделен был на организацию модульных лагерей – разве это те деньги, которые позволят в каждом регионе вообще оздоровить наших ребятишек? Миллиард… ну разве можно этим гордиться?» – пояснила она, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом парламентарий отметила, что стоимость детских путевок «вызывает вопросы». «Никто не поднимает этот вопрос. На 10 тысяч дороже путевка. И вот уже идут письма и во фракцию, и в наш комитет. В прошлом году путевка стоила на 21 день в среднем 28 тысяч рублей, в этом году уже 38 тысяч рублей. А вот отдельные регионы, предположим, Хабаровский край, там говорят, что начальная цена 50 тысяч рублей. Мне не нравится слово «кэшбэк», но в любом случае, возврат денег, который был организован в прошлом году, 7 млрд выделили, всё… Невзирая на многочисленные обращения родительского сообщества, обращения нашего комитета к председателю правительства, – ну, молчание. Это тоже ответ. В данном случае, ответ отрицательный», – подчеркнула депутат.

В то же время Останина обратила внимание, что сократилось число лагерей при учебных заведениях. «В Калининградской и Липецкой областях сокращено количество пришкольных детских лагерей. А учитывая, что мы обязательно должны оздоровить детей из новых регионов – все дети по данным Минпроса будут охвачены отдыхом и оздоровлением, отдыхать будут в федеральных центрах. Возникает вопрос тогда, что к этим детям мы должны присоединить детей из приграничных регионов…» – сказала депутат.

Москва, Мария Соколова

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