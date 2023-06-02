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Пятница, 2 июня 2023, 18:00 мск

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Госсекретарь США заявил, что Украина никогда не станет Россией

оссекретарь США Энтони Блинкен Фото: Reuters

Соединенные Штаты будут поддерживать попытки, которые приведут к мирному урегулированию украинского кризиса, но Украина никогда не будет частью России. Об этом сегодня в Хельсинки заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам госсекретаря, Россия могла бы закончить военные действия на Украине сейчас, если бы захотела, но при этом «Украина никогда не будет Россией», цитирует его «Интерфакс».

Блинкен также сказал, что США будут поддерживать все попытки, ведущие к «справедливому и прочному миру» на Украине. При этом мир должен уважать основополагающие принципы Организации Объединенных Наций и уважать принципы независимости и территориальной целостности, добавил госсекретарь.

Он сказал, что, как ожидается, «в ближайшие месяцы несколько стран предложат план по прекращению огня на Украине».

«Дорожная карта» урегулирования должна поддержать восстановление Украины, за которое Россия заплатит свою долю», – считает он.

«Справедливый и прочный мир может открыть двери для ослабления санкций. Справедливый и прочный мир должен положить конец войне России в Украине», – отметил Блинкен.

При этом госсекретарь утверждает, что «США не хотят новой холодной войны с Россией и не считают Россию своим врагом».

«США не стремятся уничтожить Россию или свергнуть ее режим. Интересы Америки включают процветающую Россию», – сказал он.

Также Блинкен заявил, что решение о членстве Украины в НАТО будет принимать Киев и его союзники. «Это не российское дело», – заявил он, отметив, что доволен прогрессом Украины в вопросе членства в ЕС.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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