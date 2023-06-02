ВСУ выпустили по белгородскому Шебекино 850 снарядов: число раненых увеличилось

Украинская артиллерия за сутки выпустила по приграничному городу Шебекино более 800 снарядов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня в своем телеграм-канале. По его словам, число пострадавших увеличилось до 16 местных жителей, в городском округе нарушено электро- и водоснабжение.

«По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё 4 человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где врачи им оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – уточнил глава региона.

По его словам, количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение.

В то же время, как отметил Гладков, подвергаются обстрелу и другие населенные пункты. В частности, в Белгородском районе зафиксировано 13 прилетов. 7 артиллерийских снарядов выпущено по селу Нечаевка. Повреждена линия электропередачи. Село Щетиновка обстреляли из ствольной артиллерии – всего выпущено 6 снарядов.

В Белгороде в районе жилых домов на газон упал и взорвался БПЛА. Есть двое пострадавших: одного мужчину с подозрением на сотрясение мозга доставили в больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался.

В Борисовском районе 2 минометных снаряда было выпущено по окраине села Богун-Городок. В результате пострадал один человек. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено 4 минометных снаряда. Пострадали два человека. В Волоконовском районе из миномета был обстрелян хутор Старый. Всего выпущено 19 мин. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в Грайворонском округе зафиксировано 65 прилётов. 27 минометных снарядов выпущено по окраине села Козинка. По селу Глотово выпущено 32 мины, по селам Рождественка и Мокрая Орловка выпущено 4 и 2 мины соответственно. В вышеперечисленных населенных пунктах никто не пострадал.

В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попало село Графовка – зафиксировано 3 прилета. Пострадавших нет. Также из артиллерии обстреляли села Репяховка и Вязовое – зафиксированы 3 и 1 прилет соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

При этом Гладков отметил, что обстрелы продолжаются. В Шебекино от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль. В селе Вязовое Краснояружского района осколками снаряда повреждена сельскохозяйственная техника. В селе Тишанка Волоконовского района повреждена линия электропередачи.

Москва, Андрей Дорофеев

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