Пригожин: 99% бойцов ЧВК «Вагнер» покинули Бахмут. Но это условная цифра, потому что в Бахмуте остались Бибер и Долик

Бойцы ЧВК «Вагнер» с позывными Бибер и Долик остаются на территории Артемовска. Об этом заявил основатель «оркестра» Евгений Пригожин, реагируя на недавнее заявление замглавы минобороны Украины Анны Маляр. Аудиокомментарий бизнесмена распространила его пресс-служба в Telegram.

Журналисты РИА «Новый День» обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать высказывание украинской чиновницы. Она заявила, что на территории Артемовска еще остаются «музыканты». Основатель ЧВК «Вагнер» напомнил свои прошлые слова: донбасский город покинули 99% его бойцов, освободивших Артемовск.

«Конечно, это условная цифра, потому что не скрыть, что в Бахмуте остались Бибер и Долик. Я их уже показывал вам. Бибер и Долик в Бахмуте не инструктируют российскую армию, потому что российская армия не терпит инструктажей, она кого хочешь сама заинструктирует», – пояснил Пригожин.

По словам бизнесмена, Долика и Бибера было решено оставить в Артемовске на случай, если ВСУ в количестве 72 тыс. бойцов атакует город с Часов Яра, Константиновки и других населенных пунктов. При таком сценарии бойцы вступят в бой и спасут ситуацию, отметил Пригожин.

«Анечка видела в Бахмуте Бибера и Долика. Не стесняйся, Анечка, если ты видела у Бибера и Долика и много раз лайкнула их, в этом нет ничего зазорного», – добавил предприниматель, обращаясь к Анне Маляр.

Ранее Пригожин отмечал, что ЧВК «Вагнер» оставляет в Артемовске «тех, кто имел ключевую роль в захвате» города на случай, если регулярные войска столкнутся с трудностями. По словам бизнесмена, речь идет именно о Бибере и Долике – бойцы «встанут и преградят путь украинской армии», если военным ВС РФ будет трудно.

Москва, Светлана Антонова

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