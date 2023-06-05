ВСУ при попытке наступления на юге потеряли до 300 человек

Украинские войска при попытке организовать масштабное наступление на Южно-Донецком направлении потеряли за минувшие сутки до 300 человек и большое количество бронетехники. Об этом сегодня сообщило минобороны РФ.

Как отмечено в сводке, со стороны ВСУ было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона.

«Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области противнику нанесены значительные потери. За сутки на данном направлении уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей. Противник поставленных целей не добился», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В целом, на всех направлениях СВО противник за сутки потерял около 900 человек, одну БМП, 16 танков, 31 боевую бронированную машину, четыре польских самоходных артустановки Krab, немецкую самоходку Panzerhaubitze 2000, самоходную гаубицу «Акация», две машины РСЗО «Град», самоходную артиллерийскую установку «Нона-С» и шесть буксируемых гаубиц.

Сообщается также об уничтожении четырех складов боеприпасов ВСУ.

Кроме того, российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины.

Москва, Андрей Дорофеев

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