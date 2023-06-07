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Среда, 7 июня 2023, 11:13 мск

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Наступление ВСУ пробуксовывает

Российские войска продолжают успешно сдерживать наступательные действия ВСУ на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщило сегодня минобороны России.

«Ha Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение противнику, пытающемуся вести активные действия. Наступление противника успешно сдерживается», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В ходе боев стрелками-зенитчиками мотострелковых подразделений был сбит украинский вертолёт Ми-24 ВСУ. Средства ПВО уничтожили самолет Су-25 в районе Энергодара .

Кроме того, расчётами зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Тор» и «Стрела-10» сбиты семь беспилотных летательных аппаратов «Фурия» и по одному БПЛА «Валькирия» и «Лелека».

В ходе контрбатарейной борьбы в районе Новоандреевки вскрыта и огнём артиллерии уничтожена гаубица М777 американского производства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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