России в рамках специальной военной операции нужно начать наступление и полностью низложить нацистский киевский режим. Об этом сегодня заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, президент Украины Владимир Зеленском может повторить участь итальянского нацистского диктатора Муссолини, расстрелянного антифашистами в 1945 году.

«Враг давно обещал великое контрнаступление. И вроде уже что-то начал. Никаких неожиданностей, поскольку выбор у киевского режима отсутствует. Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни», – отметил он в своем телеграм-канале.

«Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль. Обвинят в том, что пустили на ветер деньги американских налогоплательщиков. Причём сделают это чужими руками, как это любят в Лэнгли: отдадут приказ радикальным отморозкам шлёпнуть наркомана за измену Ріднiй Українi и делу Бандеры, а потом подвесить за ноги вместе с его прихвостнями, как когда-то повесили Дуче и его фашистскую хунту на площади Лорето в Милане. Поэтому выход у киевского режима один – идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных», – пояснил Медведев.

В то же время политик обратил внимание, что врага не стоит недооценивать, поскольку Запад готов на все, «чтобы стереть нашу страну с лица земли». «Поэтому сейчас главное – максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство», – подчеркнул он.

«Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель сегодня не только в освобождении наших земель и защите наших людей. Его цель – полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», – заключил Медведев.

Москва, Мария Соколова

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