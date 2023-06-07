В МИД России пообещали предельно жесткий ответ на атаки Киева на Запорожскую АЭС

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки киевского режима на объекты Запорожской атомной станции. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожской АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД обратила внимание, что недавно в ходе заседания Совета безопасности ООН Украиной были отвергнуты предложения главы МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС, хотя они опирались на ранее заявленную Киевом позицию.

«Тем самым киевский режим продемонстрировал свою нацеленность на продолжение провокаций на Запорожской АЭС», – констатировала Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

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