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Среда, 7 июня 2023, 18:35 мск

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В МИД России пообещали предельно жесткий ответ на атаки Киева на Запорожскую АЭС

Фото: Reuters

Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки киевского режима на объекты Запорожской атомной станции. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожской АЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД обратила внимание, что недавно в ходе заседания Совета безопасности ООН Украиной были отвергнуты предложения главы МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС, хотя они опирались на ранее заявленную Киевом позицию.

«Тем самым киевский режим продемонстрировал свою нацеленность на продолжение провокаций на Запорожской АЭС», – констатировала Захарова.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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