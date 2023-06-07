Депутат Госдумы Матвейчев сообщил о взломе своего телеграм-канала: администрация сети не реагирует

Депутат Госдумы Олег Матвейчев сообщил о хакерском взломе своего Telegram-канала и предупредил о возможных провокациях от его имени. В комментарии РИА «Новый День» парламентарий подчеркнул, что администрация сети на просьбы заблокировать аккаунт не реагирует.

Матвейчев не исключил, что от его имени во взломанном телеграм-канале могут действовать финансовые мошенники и проводиться фишинговая рассылка вредоносного и провокационного контента.

При этом депутат выразил возмущение, что служба поддержки Telegram отказывается заниматься этой проблемой или хотя бы временно заблокировать аккаунт. «Это вопрос безопасности, но служба поддержки не работает. Таким образом администрация Telegram просто способствует мошенникам и хакерам, а сама сеть становится полем для разного рода аферистов и жуликов», – заявил Матвейчев.

Москва, Светлана Антонова

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