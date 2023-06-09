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Пятница, 9 июня 2023, 11:42 мск

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В ожидании решения ЦБ по ставке: курс доллара впервые с апреля превысил 83 рубля

Сегодня курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые за два месяца поднимался выше 83 рублей. В предыдущий раз такой уровень цен фиксировался 7 апреля.

Как следует из данных торгов, по состоянию на 09:41 мск доллар рос на 0,54% до 83,04 рубля. Ближе к 10:00 «американец» опустился ниже 83 рублей. При этом евро также растет в цене, достигая в моменте 89,51 рубля.

Как полагает директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков, рубль слабеет на ожиданиях новостей о санкциях и факторов внутренней политики. «Сегодня состоится заседание ЦБ РФ по ставке – ждём жёсткую риторику от регулятора без изменения ставки», – отметил эксперт.

Сегодня в 13:30 Банк России объявит о решении Совета директоров о дальнейшем уровне ключевой ставки.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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