Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Сегодня американская и европейская валюты вновь дорожают по отношению к российскому рублю. На Московской бирже курс евро превысил 90 рублей впервые с конца апреля.

В ходе утренних торгов «европеец» достигал отметки 90,1275 рубля. В то же время максимальный курс «американца» достигал 83,45 рубля.

Аналитики связывают нынешнее ослабление российской валюты с ожиданием новых санкций против РФ, а также в связи со снижением цен на нефть и дефицитом бюджета.

Напомним, официальный курс евро на сегодня составляет 89,0057 рубля, доллара – 82,6417.

Москва, Анастасия Смирнова

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