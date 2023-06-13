«Глупая идея…» в Госдуме назвали неэффективной финансово-экономическую политику правительства

Финансово-экономическая политика правительства РФ требует кардинального изменения – иначе государственные деньги продолжат траться неэффективно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, перенос действующего механизма распределения дотаций на сферу ЖКХ ничего хорошего не принесет.

Парламентарий обратил внимание на информацию Минстроя и Минтруда о планируемом изменении системы денежных компенсаций за оказание коммунальных услуг для малоимущих граждан. «На данным момент всё, что свыше 22% от семейного бюджета, малоимущим семьям компенсирует государство. Меры эти действуют следующим образом: выставляется платежный коммунальный счет, гражданин оплачивает, после этого государство ему компенсирует из бюджета недостающую сумму. Так вот… предлагается изменить эту форму примерно с 2024 года и выставлять оплату и направлять бюджетные деньги не гражданам, а поставщикам коммунальных услуг», – пояснил Кузнецов.

«Вот таким легким движением руки… мне это напомнило сразу картинку из мультфильма, где Пятачок вместе с Винни-пухом пришли пообедать, и Винни-пух ему завязал рот, и мимо Пятачка проносят все угощения, а он только сидит и наблюдает. В роли этого бедного Пятачка будут наши малоимущие граждане. Потому что проверить, кому сколько компенсировано, заплачено денег, насколько учтено в этой платежке то, что поставщик коммунальных услуг получил компенсацию, – проверить это все будет совершенно невозможно. Это вбрасывается сейчас для обсуждения в обществе. Могу сразу сказать, наша фракция требует от правительства, министерств, которые этим занимаются сейчас, отказаться от этой глупой идеи, потому что ничего хорошего для наших граждан эта идея не сулит», – полагает депутат.

В этой связи Кузнецов заявил, что решения правительства приводят к неэффективному управлению экономикой, что может быть исправлено введением справедливого базового дохода. «Данный законопроект достаточно долго двигается в повестке Госдумы. Речь идет о том, что надо деньги дать гражданам, чтобы эти деньги пошли напрямую в экономику. Многие говорят, что это популистское решение, попытка угодить электорату. Ничего подобного! Речь идет о финансовом механизме, об изменении экономического подхода в нашей стране. Речь идет о том, чтобы вытолкнуть финансовых посредников и банкиров из цепочки между государственными деньгами и экономикой. У нас, к сожалению, финансово-экономический блок рассматривает только один метод – давайте дадим банкам, а банки разберутся, кому дать и под какие проценты. И поскольку они будут заинтересованы, значит деньги будут тратиться эффективно. Ничего подобного не происходит», – подчеркнул он.

«Мы видим, как «хлопаются» банки, как совершенно неэффективно расходуются средства, огромное количество расследований и потерь в экономике по этому поводу. Мы предлагаем всех этих господ отодвинуть в сторону и дать деньги гражданам напрямую. Это экономический инструмент, который принесет колоссальный эффект – экономический, в первую очередь. Потому что люди, которые получат эти деньги, – это люди семейные. Это семьи, это те, кто конструктивную жизнь ведет, тот, кто имеет смысл своего существования и готов трудиться для себя и для своих близких. Поэтому эти деньги пойдут в экономику», – сказал депутат.

«Речь идет примерно о 7,5 трлн рублей. Это серьезная сумма. Мы показываем, откуда ее можно взять. И мы требуем в Госдуме предметного обсуждения изменения социально-экономической модели с использованием этого инструмента», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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