В Госдуме предложили освобождать военных от наказания за преступления небольшой и средней тяжести

Проект закона об освобождении мобилизованных и контрактников от уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести внесен сегодня в Госдуму. Авторами документа, размещенного в базе законодательной деятельности ГД выступили председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и председатель комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

«Проект федерального закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» направлен на законодательное закрепление правовых гарантий освобождения от уголовной ответственности лиц, заключающих (заключивших) контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время», – говорится в пояснительной записке к документу.

После завершения службы освобождение от ответственности и погашение судимости предлагается сделать возможным в связи с получением государственной награды либо в связи с увольнением по отдельным основаниям.

Контроль за поведением таких лиц до момента их освобождения от ответственности будет осуществлять командование воинских частей.

В законопроекте также оговорено, что действие его положений будет распространяться в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести до момента вступления в силу закона.

Москва, Андрей Дорофеев

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