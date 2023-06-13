Поправки о блокировке ресурсов с призывами финансировать армию противника прошли первое чтение в Госдуме

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий блокировку информационных ресурсов, содержащих призывы к финансированию вооруженных сил противника. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Депутаты одобрили поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», позволяющие оперативно блокировать призывы к финансированию вооруженных сил противника в условиях вооруженного конфликта, контртеррористической операции, военных или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия.

В соответствии с документом, генеральный прокурор РФ и его заместители получат полномочия обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки подобных публикаций.

«Нами установлены многочисленные факты, когда зарубежные СМИ и неправительственные организации, в том числе признанные нежелательными на территории России, распространяют информацию с предложениями о финансировании ВСУ и инструкции, как якобы безопасно можно перевести деньги украинским фондам и организациям. Их конечные получатели – боевики и нацисты», – пояснял суть инициативы ее соавтор, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Москва, Андрей Дорофеев

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