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Вторник, 13 июня 2023, 18:12 мск

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Демографическая проблема: в Госдуме вновь заявили о невыполнении кабмином поручений Путина

Правительство РФ саботирует разработку единых стандартов многодетной семьи, несмотря на настоятельное поручение президента РФ Владимира Путина. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня в Госдуме.

Парламентарий обратил внимание, что сейчас даже в Семейном кодексе нет такого понятия – «все отдано на откуп регионам», где произвольно устанавливаются собственные стандарты. «Где-то до 16 лет дети, где-то – до 18 лет, где-то, как в Москве, например, они поступили в вуз, но продолжают считаться многодетной семьей… Зная об этом поручении президента, что он сейчас указывает правительству, что недопустимо долго занимаются этим вопросом, хотим напомнить, что наш законопроект лежит у правительства на рассмотрении уже почти 2 года, где предложены конкретные понятия. Не по старшему ребенку, а по младшему. Вот если младший достиг 16-18 лет, мы предлагаем, что тогда многодетная семья перестает быть многодетной. Все-таки развернуть государство к многодетным семьям, изменить отношение в обществе к этим семьям, иначе у нас с вами демографическая проблема решаться не будет», – подчеркнул Кузнецов.

«То, что затягивается вопрос, говорит о том, что этот вопрос не решают, к нему не прикасаются, он просто лежит в столе у кого-то, пылится. А президент уже говорит – вы слишком долго затягиваете», – подчеркнул депутат.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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