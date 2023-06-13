Штрафы за хождение по железнодорожным путям в неположенных местах могут вырасти в 20 раз

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий существенное увеличение размера штрафов за хождение по железнодорожным путям в не предназначенных для этого местах. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ предполагает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях.

Авторы инициативы подчеркивают, что существующая на сегодняшний день мера административного воздействия за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах в виде штрафа в размере 100 рублей не приводит к ожидаемому результату по снижению уровня травматизма.

«Размер административного наказания ничтожно мал и не обеспечивает должного превентивного воздействия», – сказано в пояснительной записке к документу.

В связи с этим законопроектом предлагается увеличить штраф до 2 тыс рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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