Теракт в Буденновске: 28 лет назад чеченские боевики взяли в заложники полторы тысячи человек

В новейшей истории России 14 июня навсегда останется днем памяти. В этот день в 1995 году чеченские боевики захватили полторы тысячи заложников, которых они удерживали в больнице Буденновска.

Накануне этих событий российским войскам практически удалось сломить сопротивление боевиков. Их отряды в Грозном и на равнинной части Чечни были разгромлены, радикалы скрылись в горах и были готовы отказаться от дальнейшего сопротивления. В этот момент чеченский политический деятель Джохар Дудаев отдал приказ своему полевому командиру Шамилю Басаеву о захвате заложников в Буденновске.

Басаев и 195 террористов выехали в Ставрополье на трех грузовиках. Сначала они решили захватить РОВД, где им оказали сопротивление милиционеры. В разных частях города прошли столкновения чеченцев с силовиками, в результате чего 18 сотрудников МВД были убиты.

Террористы стали сгонять людей в больницу Буденновска. Тех, кто не хотел идти самостоятельно – расстреливали на месте. В итоге в здании оказали примерно полторы тысячи человек.

Террористы требовали переговоров с руководством страны о выводе российских войск из Чечни. Боевики постоянно убивали кого-то из заложников и следили за реакцией властей по телевизору, поскольку СМИ всесторонне освещали ситуацию. Несколько раз подразделения «Альфа» и «Вымпел» пытались взять здание штурмом, но по ряду причин не смогли этого сделать.

В итоге начались переговоры боевиков с российским премьер-министром Виктором Черномырдиным. Утром 19 июня к больнице подогнали три «Икаруса». Были собраны 123 добровольца, которые заменили заложников и служили живым щитом для боевиков. Все вместе они покинули Буденновск, после чего террористы оставили добровольцев в населенном пункте Зандак и скрылись.

Всего в этом теракте погибли 129 граждан, 18 миллионеров и 17 военных, 415 россиян получили огнестрельные ранения. Затем последовали теракты в Дубровке и Беслане. Участников нападения на Буденновск пришлось ловить еще долгие годы, Басаев был ликвидирован лишь в 2006 году.

Граждане России никогда не забудут жертв кровопролитного теракта в буденновской больнице.

Москва, Светлана Антонова

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