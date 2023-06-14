Арест и штрафы: Госдума приняла во втором чтении законопроект о наказаниях за нарушение режима военного положения

Госдума приняла сегодня во втором чтении законопроект, предусматривающий наказание за нарушение режима военного положения. Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в который будет внесена соответствующая статья.

Как указано в законопроекте, нарушение норм, установленных в соответствии с федеральным конституционным законом «О военном положении», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами по вопросам военного положения, «если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 30 суток; на должностных лиц – от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 суток».

Проект предусматривает аналогичные наказания за нарушение с использованием транспорта, который может быть конфискован. Лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, при необходимости могут быть задержаны на срок до 48 часов для установления личности.

Действовать нормы будут в регионах, где введено военное положение. Сейчас это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.

В первом чтении проект был принят Госдумой в апреле.

Москва, Андрей Дорофеев

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