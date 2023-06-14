Госдума поддержала законопроект о службе в армии судимых и обвиняемых в нетяжких преступлениях

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроекты, которые предусматривают допуск к службе по контракту в армии в период мобилизации и в военное время россиян, имеющих судимость, а также освобождение от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы.

В пояснительной записке отмечается, что в период проведения СВО «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». В частности, к таким гражданам относятся те, кто имеет судимость.

«В настоящее время законодательством предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления», – сказано в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается «применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту».

Также законопроект предусматривает заключения в те же периоды контрактов с гражданами, признанными ограниченно годными к службе, но не имеющими заболеваний, перечень которых будет определять минобороны.

Второй законопроект предлагает закрепить правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Гарантии будут распространяться на отдельные категории осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу, а также на мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. При этом речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу (в случае принятия это произойдет со дня его опубликования).

Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно при увольнении со службы по ряду оснований либо в случае получения военнослужащим государственной награды.

Москва, Андрей Дорофеев

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