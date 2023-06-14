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Среда, 14 июня 2023, 17:40 мск

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Законопроект о запрете смены пола в России принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение запрета на проведение операций по смене пола за исключением случаев лечения ряда врожденных аномалий. Авторами документа выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин и около 400 депутатов, представляющих все фракции.

Предполагается, что документ установит полный запрет на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, а также на государственную регистрацию смены пола без операций. Поправки предлагается внести в федеральные законы «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола», – сказано в проекте закона.

Также в соответствии с поправками «медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения». Перечень таких аномалий будет утвержден правительством РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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