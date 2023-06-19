«Усугубляет хронические проблемы»: в Госдуме заявили о провале «мусорной реформы»

«Мусорная реформа» в России свелась к накоплению отходов и проблем, которые только усугубляются. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду», глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов. По его оценке, отсутствие прогресса в переработке отходов свидетельствует о провале реформы.

«Мусорная реформа свелась к накоплению отходов и проблем. На мой взгляд, очевидно, что от мусорной реформы необходимо отказаться. В нынешнем виде она только усугубляет хронические проблемы в сфере обращения отходов», – заявил Миронов в своем телеграм-канале.

Политик обратил внимание на мусорный полигон в Калининградской области, который горит уже несколько дней. «Не первый раз свалка, которую по-хорошему давно надо закрыть, становится эпицентром экологической катастрофы. Это проблема не только Калининграда – в трети регионов полигоны выработали свой ресурс, территории горят и тонут в мусоре», – констатировал он.

«За годы пресловутой мусорной реформы ситуация только усугубилась. Более 90% отходов по-прежнему захоранивается, в переработку отправляется около 7% – тот же показатель, что и до старта реформы, показатель ее провала. Число несанкционированных свалок возросло минимум на 30%. Вся реформа свелась к дальнейшему накоплению отходов и проблем», – подчеркнул Миронов.

Лидер «эсеров» пролагает, что реформу следует заморозить, ликвидировав сеть региональных операторов, которые не смогли наладить систему раздельного сбора, но «хорошо умеют повышать тарифы для граждан». «Эту систему должно создавать государство – именно с этого реформу нужно было начинать, этим нужно заниматься сегодня. Обеспечить по всей стране условия для раздельного сбора отходов, запустить предприятия по переработке, которые позволят разгрузить устаревшие и опасные полигоны. Это ответственность государства, а не посредников-операторов», – считает Миронов.

Реформа обращения с твердыми отходами производства и потребления стартовала с 2019 года. Для вывоза, переработки и утилизации мусора были созданы региональные операторы, которыми стали частные компании. Реформа рассчитана до 2030 года. Ее целью является ликвидация свалок и переработка 100% отходов.

12 июня в Калининградской области загорелся полигон твердых бытовых отходов в поселке Круглово. За сутки площадь возгорания распространилась на все 5 тысяч квадратных метров свалки.

Москва, Мария Соколова

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