Дрон-камикадзе уничтожил очередной танк «Леопард» в зоне СВО (ВИДЕО)

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения в зоне проведения специальной военной операции очередного танка иностранного производства, предоставленного западными государствами войскам киевского режима. По оценке специалистов, на видео – германская бронемашина «Леопард»-2A6.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что танк был атакован дроном-камикадзе на Запорожском направлении.
Судя по сводкам минобороны РФ, российские войска уничтожили в зоне СВО несколько десятков немецких «Леопардов».
Москва, Светлана Антонова
© 2023, РИА «Новый День»
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