российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 июня 2023, 16:37 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Дрон-камикадзе уничтожил очередной танк «Леопард» в зоне СВО (ВИДЕО)

Фото pronews.gr

Министерство обороны РФ опубликовало кадры уничтожения в зоне проведения специальной военной операции очередного танка иностранного производства, предоставленного западными государствами войскам киевского режима. По оценке специалистов, на видео – германская бронемашина «Леопард»-2A6.

Telegram: ВИДЕО

В российском оборонном ведомстве уточнили, что танк был атакован дроном-камикадзе на Запорожском направлении.

Судя по сводкам минобороны РФ, российские войска уничтожили в зоне СВО несколько десятков немецких «Леопардов».

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Столтенберг заявил о нежелательности замораживания конфликта на Украине / Армия России отразила новые атаки ВСУ: уничтожено более 500 боевиков / Российские войска нанесли ракетные удары по местам хранения иностранной техники ВСУ / СВР получила данные о продолжении на Украине работ по созданию «грязной бомбы» / В ЛНР сообщили о попытке прорыва ВСУ на Купянском направлени / Более 100 разбитых танков и другой техники: ВС РФ отбили новые попытки наступления ВСУ / ВСУ бросили в новую атаку на Запорожье американские Bradley / Шансов нет: Путин рассказал о перспективах украинского контрнаступления

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,