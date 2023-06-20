«Хватит голову в песок зарывать»: Госдума инициировала расследование преступлений киевского режима против детей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла постановление о расследовании преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Документ поддержали все фракции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «киевский режим должен ответить» за все преступления. «Нам важно провести это парламентское расследование, чтобы наконец-то мир открыл глаза на то, что происходит на Украине, что происходило с 2014 года. Хватит голову в песок зарывать, как делают это многие политики, особенно западных стран. Они развязали там войну, которая может поглотить и их, все больше втягиваются в нее», – подчеркнул он.

«Задача парламентского расследования сформировать доказательную базу и передать ее справедливому суду. Киевский режим должен понести за это ответственность. Дети погибли, дети искалечены, жертв огромное количество. Вашингтону надо наконец-то осознать и свою ответственность за происходящее. Потому что это все с их не только согласия, но и при их финансировании», – заключил Володин.

В постановлении отмечается, что Госдума обратится в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию. В нее войдут 13 депутатов от всех парламентских фракций.

Сопредседателем комиссии от нижней палаты станет вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Москва, Мария Соколова

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