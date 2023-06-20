Госдума приняла законы о службе в армии судимых и освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Госдума приняла третьем чтении законы, предоставляющие возможность призыва на военную службу по контракту граждан с судимостью, а также об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты на службу в армии. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Действие документов не будет распространяться на тех, кто ранее был признан виновным в совершении террористических и экстремистских преступлений, а также правонарушений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. С остальными судимыми контракты можно будет заключать на периоды мобилизации, военного положения и в военное время.

Закон также предусматривает заключение в те же периоды контрактов с гражданами, признанными ограниченно годными к службе, но не имеющими заболеваний, перечень которых будет определять минобороны.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в период проведения СВО «выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен». В частности, к таким гражданам относятся те, кто имеет судимость.

«В настоящее время законодательством предусмотрена возможность призыва указанной категории граждан на военную службу по мобилизации за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления», – сказано в пояснительной записке.

В связи с этим решено применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и при заключении контрактов.

Кроме того, документом предусматривается продление предельного возраст пребывания на военной службе в период мобилизации, военного положения или в военное время. Для мужчин, заключивших военный контракт после вступления закона в силу, предельный возраст составит 65 лет, а для высших офицеров – 70.

Второй закон закрепляет правовые гарантии освобождения от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.

Гарантии будут распространяться на отдельные категории осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу, а также на мобилизованных и контрактников, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. При этом речь идет только о совершивших преступления или начавших отбывать наказание до вступления закона в силу.

Последующее освобождение от ответственности и погашение судимости будет возможно при увольнении со службы по ряду оснований либо в случае получения военнослужащим государственной награды.

Москва, Андрей Дорофеев

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