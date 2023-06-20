«Я был просто шокирован...» Зюганов в Госдуме жестко раскритиковал идею очередной распродажи России

Сегодня на пленарном заседании Госдумы лидер КПРФ Геннадий Зюганов обрушился с критикой в адрес высокопоставленных участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которые озвучили идею новой приватизации и повышения налогов в России. По его оценке, необходимо провести парламентские слушания о последствиях приватизации 90-х годов, а также о планируемых сегодня продажах.

«Меня поразил так называемый бизнес-завтрак у господина [главы Сбербанка Германа] Грефа… Предложили и дальше распродавать страну. Честно говоря, впервые встречаю, чтобы во время войны, которую вам объявили, те, кто представляет деловой мир, сидели и обсуждали, каким образом продать последние производства, которые еще существуют в стране», – подчеркнул Зюганов, комментируя прошедший на минувшей неделе ПМЭФ.

По его словам, потери страны после Великой Отечественной войны (ВОВ) сравнимы с последствиями «бандитской» приватизации 1990-х, которую проводили «американские црушники руками «чубайсов» и иже с ними». «Тогда (в годы ВОВ) мы потеряли 27 млн, из них на территории России 20 млн. В результате бандитской операции, которую проводили в 90-е, мы потеряли официально 26 млн человек. Больше, чем потери в Великой Отечественной. Что касается доходов, потеряли тогда граждане 37%, сейчас 41%. Если взять промышленность – 41% тогда, сейчас – 66%. Уничтожено 80 тысяч предприятий, целые отрасли за 20 лет. Сельское хозяйство – 43%, когда фашисты под Москвой стояли и была оккупирована Украина, Белоруссия, Прибалтика, весь Северный Кавказ. Сейчас потеряли 44%. Активов тогда – 45%, сейчас – 56%. Тогда мы были великой державой победителей, а сейчас против нас снова ведут эту истребительную, беспощадную войну», – заявил политик.

«Цитирую господина Грефа: «российская экономика еще очень сильно интегрирована в мировую экономику и перестроить ее в короткий срок невозможно, да и не нужно». Ну, давай, развернем трубу с запада на восток, попробуем еще укрепить связи с другими странами, и дальше будем торговать своим сырьем. Ни одного слова, а каким образом развивать высокие технологии, науку, промышленность? Искусственный интеллект – хорош, но он базируется на производстве. У нас за это время в 15 раз уменьшилось производство станков и в 20 раз подшипников. Ни одной машины без них не существует», – констатировал лидер КПРФ.

«Я был просто потрясен, смотря и слушая – собралась та же публика, которая вместе с Ельциным и Чубайсом продавала и спустила в сточную канаву страну. На фоне войны начинают призывать к тому же самому. Обращаюсь к тем, кто там, в том числе, и господину [пресс-секретарю президента РФ Дмитрию] Пескову: мы тогда производили 20% мировой продукции, сейчас производим 3%. Против нас воюют страны, которые имеют 40% мировой продукции. Каким образом вы собираетесь продавать и что вы будете продавать? Да, нефть и газ – уменьшились доходы. Цена на газ сократилось на 38%, на нефть – на четверть… Предлагают либо налоги вздуть опять с простых граждан – с них брать нечего. Путин, выступая, за три часа ни одного слова на эту тему», – подчеркнул он.

При этом Зюганов обратил внимание на выступление главы государства на ПМЭФ, который сказал, что «главное для победы мобилизовать, сплотить, освоить новые технологии». «Сидят его главные экономисты, кто сидит на кассе экономики, – все к чертовой матери перечеркивают одним только этим завтраком (Сбера). Так нельзя воюющей стране! Нельзя так! Предлагаю официально провести в этом зале слушания об итогах прошлой приватизации и предложении этих господ по новой приватизации. Предлагаю настойчиво, потому что они принесут, им сказать будет нечего. Им просто нечего будет сказать. Они все попрячутся и разбегутся», – заявил он.

Политик также обратил внимание на обсуждение возможного повышения налогов, что также обсуждалось на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ. «Доказывает (надо повышать для граждан) налоги. С кого налоги?!.. За время военной спецоперации увеличилось (число) миллиардеров на 22 человека. Два уже сбежали. Итого они раньше до войны имели $350 млрд, сейчас – $505 млрд. У них [вице-премьер Андрей] Белоусов никак не может 300-400 млрд (рублей) выпросить. Да нажмите на одну кнопку, завтра заплатят положенные налоги… Я смотрел и слушал, и у меня складывается ощущение, что люди просто потеряли элементарное чувство ответственности и инстинкт безопасности», – заявил Зюганов.

«Мы должны сейчас максимально сплачивать людей, чтобы одержать эту важнейшую победу… Для нас это вопрос спасения себя, совести, страны, безопасности. А эти сидят за вкусным столом – давайте продадим последнее. Я, честно говоря, был просто шокирован. Мне казалось, эти люди имеют какую-то совесть, что-то понимают в происходящем… Мы обязательно победим, но эту публику, которая решила продать страну, сюда – пусть доказывают», – подытожил лидер КПРФ.

Комментируя выступление Зюганова, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что темы, которые были обозначены лидером КПРФ, «если они есть, давайте их изучать». «Комитет по вопросам собственности, имущества возглавляет представитель фракции КПРФ. У вас есть возможность вопросы, которые вы подняли рассмотреть в рамках комитета, Сергей Анатольевич Гаврилов здесь присутствует. Изучайте, вырабатывайте предложения, будем обсуждать», – предложил он.

«Президент не случайно инициировал, делегировав часть своих полномочий гражданам, чтобы те через своих депутатов могли участвовать в назначении министров, зампредседателей правительства, брать под контроль многие вопросы. Поэтому все возможности для обсуждения этих тем есть», – пояснил Володин.

Москва, Мария Соколова

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