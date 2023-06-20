Госдума поддержала создание свободной экономической зоны в новых регионах РФ

Сегодня нижняя палата парламента одобрила во втором и третьем чтениях три закона, которые предусматривают создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Пакет документов предусматривает льготные налоговые и таможенные режимы. Специальные экономическая зона будет работать до 31 января 2050 года. Как пояснил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, это достаточно длительный срок, который требуется для восстановления экономики этих регионов.

Объем инвестиций для работы в экономической зоне составит 30 млн рублей, для малого бизнеса – 3 млн, для IT-компаний – 1 млн. Поддержкой и сопровождением инвестиционных проектов будет заниматься Фонд развития территорий.

«В тех проектах, которые вносило правительство РФ изначально, начало работы свободной экономической зоны планировалось 1 января 2024 года. Мы предлагаем сдвинуть этот срок на более ранний период – как только законы вступят в силу, – что позволит быстрее начать [делать] дополнительные инвестиции в новые территории», – отметил Топилин.

Москва, Светлана Антонова

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