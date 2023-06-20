«Здесь воюем, здесь – торгуем»: в Госдуме обвинили либеральную элиту в желании вернуть России статус колонии

Критически значимая часть российских госуправленцев пережидает нынешнее возрождение суверенитета РФ как недоразумение. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду», экономист Михаил Делягин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, эта часть элиты остается в уверенности, что все вернется на круги своя к колониальному статусу РФ.

«Запад оккупировал Украину при нашем преступном попустительстве, приведя к власти именно террористов и фашистов. Мы говорим об этом при каждом удобном случае за единственным исключением – за исключением официальных оценок. Официально мы до сих пор – уже 10 лет кровавого террора – не признали Украину террористическим государством. Более того, мы не признали террористическими террористические структуры, специально созданные этим государством для террора, ни преобразованное ВСУ, ни СБУ, ни ГУР. Знаете почему? Мне официально отвечают – мы не можем признать террористическим украинское гестапо – СБУ, потому что это орган госуправления. А террористическое государство Украина мы не можем признать террористическим государством, если резюмировать то, что мне официально пишут в ответ, потому что тогда политика «здесь воюем, здесь торгуем» станет невозможной», – пояснил Делягин.

Парламентарий обратил внимание, что «этот бюрократический вывих определяет нашу политику скоро уже 10 лет». «Когда читаешь официальный ответ, особенно, когда слушаешь недобитых приватизаторов всех мастей, возникает твердое ощущение, что наша критически значимая часть (управленцев) до сих пор рассматривает события после фашистского переворота на Украине, да и все президентство Владимира Владимировича Путина как некое недоразумение, которое надо просто переждать, чтобы все вернулось на круги своя – благословенные для них и кровавые для всех остальных 90-е годы, когда была колонией Россия не только экономически, но и политически-административно», – заявил он.

«Аналитики Credit Suisse посчитали, что Россия до санкций поставляла Германии сырья на 20 млрд евро, а та производила из него продукции на 2 трлн. Это могли быть наши деньги. Это должны быть наши деньги, но кабальное соглашение с ВТО (Всемирной торговой организацией), которое наши либералы подписали на условиях, намного хуже китайских, не дают нам массово развивать свою промышленность и сейчас. 2% экономического роста, о которых мы грезим, – это меньше, чем ни о чем, в пределах статистической погрешности. Это значит, что мы не просто планируем снижение своей доли в мире, но и считаем его идеальным вариантом. Наше развитие блокируют, запрещая необходимый протекционизм, в ВТО», – подчеркнул депутат.

По его мнению, ситуация не изменится, пока во властной элите живет ментальное колониальное рабство. «И Минэкономразвития, и МИД в один голос говорят и пишут – мы должны быть в ВТО потому, что она регулирует 98% мировой торговли. Я не шучу, это официальный аргумент. И дело не в том, что два ключевых министра не видят, что каждая страна входит в ВТО на своих собственных, индивидуальных, отличных от других условиях, и потребность быть в ВТО, даже если она есть, не означает потребности быть в ВТО именно на кабальных, колониальных условиях. Два ключевых министра показывают, что не знают, что ВТО не регулирует торговлю биржевыми и военными товарами. То есть не регулирует почти весь наш экспорт. И мы это терпим. Это не глупость и не измена. Это ментальное колониальное рабство, которое мы привыкли видеть в Африке, а сегодня – на постсоветском пространстве. Это рабство, прямо и открыто отрицающее реальность, которое требует от нас освобождения», – полагает Делягин.

«Если я не прав, если Россия не экономическая колония, если критически значимая часть нашей системы управления не мечтает вернуться в положение рабов наших убийц, тогда объясните мне убогому, которому недоступно извращение высшей политики, что делает в нашем правовом поле такая политическая партия, как «Яблоко». Почему не запрещена партия, прямо, открыто уже почти 10 лет отрицающая территориальную целостность России, считая нашу борьбу с фашизмом преступлением? Цитирую документы, которые и сегодня обязаны публично поддерживать все кандидаты от «Яблока» на всех выборах, и поддерживают, и будут поддерживать на выборах этого года. Я цитирую это – Россия должна признать суверенитет Украины в границах 13-го года, прекратить поддержку криминала и сепаратистов, разжигания ненависти и пропаганду войны, решение Крымского вопроса возможно в соответствии с дорожной картой, выработанной в рамках специально созванной международной конференции. Закон о запрете территориальной целостности России им не писан. Почему либералам можно нарушать законы России? Почему мы с этим миримся, если мы не колония хозяев этих либералов?» – обратился Делягин к депутатам.

«Как мы хотим, чтобы нас кто-то где-то уважал, когда мы сами себя втаптываем в грязь, позволяя представителям враждебных России сил прямо и безнаказанно уже скоро десятилетие игнорировать наши законы на нашей территории и в нашей политической системе? А о тем, кто нас защищает и спасает, ежеминутно жертвуя своими жизнями, извините, мы порой ноги вытираем. Больше половины обращений от участников СВО о задержке выплат, которые им положены. Причем, деньги-то есть, потому что как только обращаешься, деньги приходят… По указу президента, заключившим контракт на год и больше положена выплата 195 тысяч. И вот мне адвокаты пишут, что с людьми старше 50-ти армия заключает контракт только на 11 месяцев – мол, они достигли предельного срока пребывания на военной службе, поэтому 12 месяцев контракт заключать якобы нельзя, а вот на 11, чтобы сэкономить на них президентские деньги, якобы можно. И сейчас самоотверженные профессиональные люди вместо защиты Родины вынуждены судиться с Минобороны, который после судебных мытарств, а иногда и издевательства уже вряд ли считают своим», – констатировал Делягин.

«Другой пример. Мы защищаем детей, которые являются жертвами украинских фашистов. Но у нас сегодня в нашей стране, в богатом регионе дети растут в условиях, в которых не выживают крысы. И это не метафора. Меня в начале месяца пригласили в так называемый 17-й квартал Якутска – это гнилое барачное гетто в несколько районов, не только 17-й квартал. Бараки держатся на подпорках, некоторые без воды и канализации с удобствами на морозе, так что зимой можно стройку ставить в угол. Живет около 10 тысяч человек. Полностью сгнившие бараки затапливаются паводками. На расселение временного жилья Якутия, по ее же данным, получила на прошлый год более 40 млрд, из которых освоила менее половины, менее 20 млрд, а сроки расселения передвинуты на 27-30 годы, потому что их должны были расселить в 23-м году. Люди не знают, как следующий паводок переживут, не очень понимают, как этот пережили, а им ждать еще от 4-х до 7-и лет, притом, что их уже лет 15 обманывают раз за разом», – пояснил он.

Как считает Делягин, нанести Западу неприемлемый ущерб можно «одним ударом – отменив его интеллектуальную собственность». «Интеллектуальная собственность выродилась из инструмента защиты творцов в глобальное средство злоупотребления монопольным положением. Если мы отменим интеллектуальную собственность компаний, квазирующихся в странах, которые воюют против нас, мы усадим Запад за стол переговоров на своих условиях и одновременно без копейки денег превратим Россию в мировой центр. Мы получим непредставимый технологический рывок, станем технологическим центром всего человечества. Но колониальное мышление не позволяет нам даже задуматься об этом, просто болтать о превентивном ядерном ударе», – пояснил он

«Мы не даем ответного удара на агрессию против нас, в обществе растет негодование по этому поводу… Против нас идет война. И (принцип) «здесь воюем, здесь торгуем» – это недопустимо», – заключил Делягин.

Москва, Мария Соколова

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