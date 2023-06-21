Финансовые потери и утрата доверия: думская оппозиция отказалась поддерживать налог на сверхприбыль прошлых лет

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Бюджетный кодекс, которые, в числе прочего, предполагают зачисление в федеральный бюджет 100% налога на сверхприбыль прошлых лет, еще окончательно не принятый Госдумой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиционных фракций отказались поддерживать это предложение правительства.

В частности, депутат от КПРФ Евгений Бессонов обратил внимание, что законопроект регулирует налоги, и правильней было бы рассматривать его одновременно с внесением поправок в Налоговый кодекс. «У любого закона есть идеология. И какую идеологию закладывает министерство финансов в данный законопроект? Декларирует, что якобы ради наполнения бюджета необходимо взять налог на сверхприбыль прошлых лет. Этих средств будет аж 300 млрд рублей. И с кого будут получены эти сверхприбыли? Это будет получено с законопослушных предприятий, которые заплатили уже все налоги, включая налоги на прибыль. Многие вложили средства в перевооружение, технологическое переоснащение, решали вопросы импортозамещения, а теперь Минфин задним числом требует заплатить дополнительный налог», – пояснил он.

При этом депутат подчеркнул, что новый налог «не коснется тех, кто вывел деньги за рубеж». «Идеология данных законопроектов: если предприятие убыточное или если деньги вывезены за границу, это норма. Но если, не дай Бог, развивается предприятие, платит все драконовские налоги и еще смеет получать при этом прибыль, то будет сразу же наказано дополнительными налогами. В сельском хозяйстве, кстати, примерно те же самые методы уже были приняты. За счет вывозной пошлины на зерно обнулили рентабельность сельхозпроизводителя и искусственно сделали труд селянина убыточным. За счет снижения закупочной цены на молоко, сделали убыточным содержание крупного рогатого скота, а отсюда следствие – повсеместное снижение гумусного слоя почвы из-за невнесения органических удобрений», – констатировал он.

«Первое, что надо сделать в этой ситуации, – это остановить вывоз средств за границу. Ну, и перезрело решение вопроса – прогрессивная шкала подоходного налога. Эти законы должны в первую очередь приниматься. А за данные законопроекты фракция КПРФ голосовать не будет», – заявил Бессонов.

Депутат от «Новых людей» Владимир Плякин со своей стороны обратил внимание, что закон не имеет обратной силы, но не в данном случае. «Сейчас же нам предлагают обложить налогом деньги, заработанные в прошлом и позапрошлом году. Это противоречит и законодательной практике, и здравому смыслу. Деньги, которые сейчас предлагают изъять, не лежат у бизнеса на полке – все они вложены в развитие предприятия, захват новых рынков, на импортозамещение, о котором у нас постоянно говорят. Эти средства помогают перестраивать экономику. Если сейчас разрушить эту систему, то можно поломать все, что частный бизнес выстраивал последние два года. Да, это решение принесет в краткосрочной перспективе доходы, Минфин подсчитал, что речь идет о 300 млрд рублей, но одномоментно закон повлечет очень серьезные последствия и утрату доверия, в итоге мы получим крупные финансовые потери – они будут в разы больше, чем одномоментный доход», – подчеркнул он.

«Сложными временами и нехваткой денег нельзя оправдывать несправедливые и откровенно вредные законы, иначе эти времена станут еще сложнее. Коллеги говорят, что у нас нет другого пути. Конечно же другой путь есть – атаковать не свой бизнес, а иностранные компании, которые продолжают на прекрасных условиях торговать в России и зарабатывать триллионы для западной экономики. Давайте гнуть не своих, а чужих. «Новые люди» проголосуют против данного законопроекта», – подытожил Плякин.

В свою очередь депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг отметил, что дополнительные доходы в бюджет, конечно, нужны, но важно с кого их собрать, в какое время, и в каком виде. «Сумма возмещения акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку за 22-й год, – это возмещение акциза, минус из бюджета – 3,248 890 трлн. Сравните это с дефицитом бюджета, и увидите, что как раз эта сумма, если бы она не была возвращена, то дефицита бюджета бы не было. Сейчас, судя по тем цифрам, которые в пояснительной записке у правительства – мы собираемся принять решение о 300 млрд рублей, но это почти в 11 раз меньше, чем мы из бюджета в прошлом году отдали. А если учесть, что мы эту сумму покрыли кредитами и сколько мы процентов заплатили, то примерно 300 млрд мы еще процентов заплатили», – констатировал он.

«Получается, что в прошлом году раздали нефтяникам более 3 трлн, а оплатила их вся остальная экономика. И нам предлагают за это решение голосовать. Ну, не знаю, кто хочет, пожалуйста, голосуйте, наша фракция за это голосовать не будет. Ну, а более подробные источники – где взять эти деньги и не 300 млрд, а гораздо больше, обсудим, когда будем обсуждать ставки по налогу и внесение изменений в Налоговый кодекс», – заключил Гартунг.

Законопроект был принят в первом чтении большинством в лице «Единой России». Документ, в частности, закрепляет в Бюджетном кодексе налог на сверхприбыль организаций за прошлые годы как один из видов доходов бюджета, который будет зачисляться по нормативу 100% в федеральный бюджет.

Рассмотрение на пленарном заседании поправок в Налоговый кодекс в первом чтении, в том числе, и налога на сверхприбыль прошлых лет, запланировано на 28 июня.

Москва, Мария Соколова

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