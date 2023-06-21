В зоне затопления в Херсонской области были обнаружены более 40 тел погибших – глава МЧС

В Херсонской области после затопления, вызванного разрушением Каховской ГЭС, были спасены более 2 тысяч человек, обнаружены тела 41 погибшего. Об этом сегодня во время совещания президента с членами правительства сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«Совместными действиями всех сил спасено более двух тысяч человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек. Из подтопленных населенных пунктов оперативно эвакуировано более восьми тысяч человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильный гражданин. В настоящее время в 21 пункте временного размещения находятся 1935 человек, им оказывается всесторонняя помощь, осуществляется обеспечение питанием и предметами первой необходимости», – сообщил министр, которого цитирует пресс-служба Кремля.

По словам Куренкова, остальные эвакуированные граждане убыли к родственникам и знакомым. При этом, свободная емкость имеющихся пунктов временного размещения в Херсонской области позволяет разместить еще около 3,5 тыс человек.

Глава МЧС также сообщил, что в результате разрушения плотины Каховской ГЭС произошло подтопление 23 населенных пунктов, входящих в Новокаховский городской округ, а также Алешкинский и Голопристанский муниципальные округа. В зоне затопления оказалось более 23 тысяч жилых домов, 152 социально значимых административных и инфраструктурных объекта. Также затоплена территория Нижнеднепровского национального природного парка и 12 кладбищ.

«На сегодняшний день численность группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляет более полутора тысяч человек и 350 единиц техники, в их числе 91 специалист в области ликвидации последствий химического и биологического заражения, которые выполняют работу по специальной обработке социально значимых объектов, многоквартирных домов и кладбищ», – добавил Куренков.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»