«Кроме вреда, ничего не будет»: депутат Госдумы раскритиковал поправки в закон о развитии государственно-частного партнерства

Сегодня нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство о совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для реализации долгосрочных инфраструктурных проектов и повышения их инвестиционной привлекательности для частных инвесторов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть оппозиционных депутатов не поддержала предложенный правительством документ, подчеркнув, что ничего хорошего он не принесет.

В частности, депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что позитивных примеров такого частно-государственного сотрудничества не существует. «В первом чтении я вам задавал вопрос: назовите хоть один пример эффективного использования концессионных соглашений водоканала. И называл вам пример – в Ростове-на-Дону был применен первый концессионный договор, где бывший замминистра энергетики РФ – еще, по-моему, не вышел из тюрьмы, получил 8 лет, потому что так же, как вы сказочно рассказывал: мы сейчас придем, в очистные вложим 5 млрд», – пояснил он.

«У вас (в законе) написано, что муниципалитет должен вложить 80%, а концессионер – до 20%. 1% – это тоже до 20%. В результате получается – вы развязываете руки для необоснованного повышения тарифов на ЖКХ, потому что, если вода, очистные повысили, горячая вода – повышается. У вас все остальное, связанное с этим делом, повышается... Получается, муниципалитет деньги вложил, а контроля никакого», – констатировал парламентарий.

При этом Коломейцев отметил, что в рамках предложенных мер проблема водоканалов не решится. «Никакой частник не будет вкладывать деньги туда. Чтобы большие деньги вложить и потом долго получать прибыль, это нужно иметь лишние деньги. Это только должны быть инвестиционные проекты. У нас катастрофа с водоканалами. У нас чистой воды в стране в 67% регионах нет. Водоканалы изношены на 80-90%. Более того, монополист, который делает как раз сорбенты для водоканала, с 1 июня повысил на 20% цену», – подчеркнул он.

«С нашей точки зрения, этот закон принимать нельзя. Почему? Кроме вреда от него ничего не будет», – заключил депутат.

Несмотря на такую критику, 309 парламентариев поддержали поправки в закон, который вступит в силу с 1 октября 2023 года. Против проголосовало 55 депутатов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что все принятые нормы «направлены на обеспечение правовой определенности и стабильности правового регулирования, снижение рисков оспаривания концессионных соглашений. Авторы документа заверяют, что нововведения призваны стимулировать «инвесторов к разработке предложений в порядке «частной инициативы» и приведут к увеличению количества запускаемых проектов на основе концессионных соглашений и притоку частных инвестиций в общественную инфраструктуру. Теперь ГЧП возможно на объектах незавершенного строительства и реконструкции. Ряд норм направлен на совершенствование конкурсных процедур. Поправками ко второму чтению была установлена обязательность проведения конкурса в электронной форме с 1 января 2026 года. Планируется, что принятие закона позволит привлечь дополнительно до 1 трлн рублей инвестиций в инфраструктуру.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»