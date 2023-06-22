Госдума приняла в первом чтении пакет об ответственности за деятельность незарегистрированных в России НПО

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на регулирование деятельности иноагентов и зарубежных неправительственных организаций в России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроектами предлагается предоставить минюсту право вынести иноагентам предупреждение о недопустимости нарушения закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и ввести для нарушителей закона в случае игнорирования в течение месяца предупреждения штрафы до 300 тысяч рублей.

Также пакет документов предусматривает закрепление возможности участия физических и юрлиц в деятельности иностранной НПО на территории России исключительно после внесения данных о ее представительстве в реестр минюста РФ. Также планируется установить административную ответственность за участие в деятельности НПО, не зарегистрированных в минюсте.

Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности в случае, если лицо привлекалось к административной ответственности за участие в деятельности таких НПО два раза в течение года или уже имеет судимость за аналогичное преступление, а также за организацию деятельности не зарегистрированных в России НПО. В этом случае может грозить до трех лет лишения свободы.

Соавтор инициативы, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что принятие поправок будет способствовать укреплению безопасности государства и защиты его суверенитета.

«Зарубежные НПО, прикрываясь гуманитарными целями и часто (находясь) в тесном взаимодействии с иноагентами, работают на подрыв конституционных и экономических основ нашей страны. Они умышленно не открывают в России представительства, чтобы скрыть свою деструктивную деятельность», – подчеркнул парламентарий.

Москва, Андрей Дорофеев

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