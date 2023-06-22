Дорогая экоупаковка: оппозиция в Госдуме отказалась поддерживать «второе издание мусорной реформы»

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации упаковки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиционных фракций отказались поддержать документ и заявили, что такие нововведения являются второй «мусорной реформой», которая вновь повлечет новые траты для населения.

Документ подразумевает стимулирование производителей переходить на перерабатываемую упаковку товаров. Расширенная ответственность производителей – механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своей продукции. Согласно принципу «загрязнитель платит»: чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экологического сбора. Производители и эксперты обращали внимание на риск увеличения стоимости товаров, в цену которых наверняка будет включаться новый налог.

Комментируя этот законопроект, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов обратил внимание, что документ подготовлен в «спешке», как и «мусорная реформа», и в настоящее время не является актуальным. «Результаты будут похожи на «мусорную реформу»… Какое количество сотен миллиардов будет, наверное вопрос, – но все эти миллиарды будут собраны с людей. Вы правильное время выбрали для этого эксперимента? Давайте, может быть, другими вопросами позанимаемся, которые сегодня на повестке дня. Мусор – да, благое, важное намерение, тем более поставлена задача президентом – давайте занимайтесь, у вас же приняты первые реформы, давайте их доведем до конца, а потом вторую волну будем запускать», – обратился «эсер» к представителям правительства, предложив сначала отчитаться о «мусорной реформе-1».

«Не надо изобретать велосипедов, тем более – западных, тем более – если не умеете на них кататься. Возвратную стоимость введите, и люди вам принесут каждую стеклянную и пластиковую бутылку… Вот таким дедовским методом мы точно решим – ну, не всю проблему со сбором пластика, стекла, алюминия и прочего картона, но бОльшую часть решим. Не изобретайте новых велосипедов, вернитесь к старому советскому опыту для начала. Не будем голосовать за этот эксперимент», – заявил Нилов.

Депутат от ЛДПР Сергей Леонов со своей стороны также выразил недоумение, зачем придумывать вторую «мусорную реформу», если, по данным правительства, большие успехи в сфере утилизации мусора. «В последнее время в стране активно обсуждается вопрос налога для крупного бизнеса – 300 млрд рублей: даст бизнес, не даст, будут они платить, не будут, – такая неподъемная сумма казалось бы для них. А сейчас мы обсуждаем 600 млрд рублей, но уже не с крупного бизнеса, а с простых людей. Мало того, что они сейчас платят ну очень серьезные деньги за утилизацию мусора и твердых бытовых отходов, они сейчас будут еще платить дополнительные деньги за упаковку, которой они пользуются при покупке тех или иных товаров. Вопрос, конечно, к тому, чтобы побудить производителей использовать там биоразлагаемую упаковку и так далее. Все хорошо, но только эта упаковка стоит в 10 раз дороже обычного пластика. И бабушка-пенсионерка со своей нищенской пенсии не может себе позволить купить такой продукт с биоразлагаемой упаковкой», – констатировал парламентарий.

«Вы (правительство) говорите – у нас работает вся реформа, мы направили огромные деньги на контейнеры, контейнерные площадки… Вот хочу вам сказать, что контейнерные площадки вообще не входят в систему финансирования из этих денег, которые люди платят за утилизацию мусора. Этим по 131 закону и постановлению правительства занимаются органы местного самоуправления. Эти площадки строят и большие проблемы с поиском денег на эти контейнерные площадки. Потому что деньги зарабатывает тот, кто этот мусор вывозит, а муниципалитеты ни копейки на эти цели не получают, но они должны эти контейнерные площадки устанавливать, сами землю находить под это, деньги находить и их обслуживать... Мы прекрасно знаем, что предприятие, которое должно мусор вывозить, на 2-3 дня задержалось – мусор уже собаки растащили, еще кто-то по всему поселку. И бегает этот бедный глава муниципального образования, субботники устраивает. Давайте мы наведем порядок с тем, что сейчас у нас происходит, а потом будем вводить дополнительное бремя для наших граждан. ЛДПР не будет голосовать за этот законопроект», – заявил Леонов.

Депутат от КПРФ Олег Михайлов в свою очередь обратил внимание, что механизм РОП появился еще в 2015 году и за это время показал «крайне низкую эффективность», при этом к представленному документу очень много вопросов. «Законопроектом устанавливаются новые подходы к определению ставок экологического сбора для производителей и импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от их использования. Предусматривается обязанность с 1 января 25-го года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной или ввезенной упаковки, с 26-го года – 75% и 27-му году – 100%. Государство, принимая от производителя экосбор, не берет на себя ответственность за утилизацию этих самых 100%, и не имеет обязанности отчитаться перед бизнесом и обществом за потраченные средства. Если вводить целевые показатели для бизнеса, тогда уже и для государства точно так же необходимо. Если производитель не готов самостоятельно выполнять РОП, тогда пусть и платит 100%, а государство выполняет за них эти целевые показатели. При этом государство, принимающее экосбор, должно отчитываться, как оно обеспечивало установленный уровень утилизации отходов», – пояснил он.

«Согласно действующему законодательству, ставка экосбора уже должна включать расходы на сбор, транспортировку, обработку и утилизацию отходов. Производитель закладывает это в цену товара. С постепенных ростом норматива с 55 до 100%, и эта сумма тоже вырастет. А потребитель оплачивает все эти процессы авансом, когда покупает товар. А потом он еще раз оплачивает сбор, транспортировку и обработку в тарифе регионального оператора. Кроме того, региональные операторы получают компенсацию выпадающих доходов при применении особого тарифа для населения, который отличается от так называемого экономически обоснованного тарифа. Получают они его из региональных бюджетов, которые тоже пополняются, в том числе, из налогов наших граждан. Кроме этого, регоператор получает выручку от извлечения и реализации вторичных материальных ресурсов. А если учесть, что контейнеры для раздельного сбора ставят за бюджетные деньги, то происходит не просто переплата граждан, а оплата гражданами одних и тех же услуг по два, три и даже по четыре раза», – заявил Михайлов, подчеркнув, что не зря документ называют «вторым изданием мусорной реформы», и фракция КПРФ в этом виде законопроект поддержать не готова».

Тем не менее, законопроект о РОП был принят в первом чтении. Предполагается, что нормы закона будут вводиться в действие поэтапно с 1 января 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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