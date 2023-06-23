Абсолютно реалистичный сценарий: Киев готов реабилитировать провал контрнаступления ВСУ подрывом ЗАЭС

У киевского режима в случае очевидного провала контрнаступления хватит цинизма взорвать Запорожскую АЭС, обвинив в этом Россию. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его оценке, последние заявления конгрессменов США создают почву для такого варианта развития событий.

«Зацикленный на России конгрессмен США Линдси Грэм и его коллега Ричард Блюменталь внесли в сенат США резолюцию с призывом приравнять возможное применение Россией тактического ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО – с соответствующим сокрушительным ответом альянса», – пояснил сенатор в своем телеграм-канале.

При этом Косачев обратил внимание, что в числе сценариев для атаки НАТО на Россию в документе, кроме применения ядерного оружия, значится «уничтожение ядерного объекта, рассеивание радиоактивных загрязнений на территории НАТО» – речь идет об угрозе взрыва крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

«Практически одновременно президент Украины Зеленский заявляет в видеообращении: Россия, дескать, рассматривает сценарий теракта на ЗАЭС. С выбросом радиации, которая «не знает государственных границ». Примета со 100% сбываемостью: если Киев в чем-то начинает обвинять Россию, значит – что-то задумал», – подчеркнул Косачев.

«Мы видим абсолютно реалистичный сценарий, когда в руки киевских безумцев передают возможность начала ядерного конфликта между Россией и НАТО, для чего будет достаточно диверсии на ЗАЭС. Сомнений в том, что в случае очевидного провала «контрнаступа» у киевского режима хватит цинизма и решительности пойти на этот шаг, быть не должно. Зеленский даже намекнул: «В этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит, мир может и должен действовать». Он требует более мощной реакции на ожидаемую провокацию против атомной станции, и, как видим, его услышали за океаном», – констатировал сенатор.

Москва, Мария Соколова

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