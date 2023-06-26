СМИ: Уголовное дело против Пригожина не закрыто

Уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу (ст. 279 УК) против основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина не прекращено. Об этом сообщают газета «Коммерсантъ», ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в Генпрокуратуре.

По словам собеседников изданий, по состоянию на утро 26 июня расследование продолжается.

Напомним, уголовное дело было возбуждено вечером в пятницу, 23 июня, после заявления главы «музыкантов», который обвинил «военное руководство» в ракетном ударе по тыловым лагерям своих бойцов и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. После этого вагнеровцы с военной техникой прибыли в Ростов-на-Дону, а дальше двинулись колонной на Москву по трассе «М-4» (Дон). Пригожин сказал, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

В субботу утром президент РФ выступил с обращением к гражданам, в котором назвал действия бойцов ЧВК вооруженным мятежом. К вечеру президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. В результате были достигнуты договоренности о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Глава ЧВК «Вагнер» принял предложение белорусского лидера об остановке движения колонны и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Позже в Кремле раскрыли детали переговоров Лукашенко и Пригожина. Стало известно, что бойцы ЧВК вернутся в лагеря, а часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны. «Это касается частей, которые не приняли участие в мятеже», – отметил Песков. При этом остальных не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте. Что касается самого Пригожина, то уголовное дело в отношении него будет прекращено, а сам он уедет в Белоруссию.

Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов-на-Дону. Движение военной колонны в сторону Москвы было остановлено.

Москва, Светлана Антонова

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