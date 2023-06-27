В Госдуме настаивают на принятии закона о частных военных компаниях

Лидеры трех фракций нижней палаты российского парламента заявили о необходимости принятия закона о частных военных компаниях после событий, связанных с ЧВК «Вагнер». Как передает корреспондент РИА «Новый День», на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы политики подчеркнули необходимость предотвращения вооруженных конфликтов внутри РФ.

В частности, лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сообщил, что его фракция вновь вносит законопроект о частных военных и охранных компаниях (ЧВК и ЧОП), который был подготовлен еще пять лет назад. «Напомню ключевые положения нашего закона. Первое – деятельность таких ЧВК только за пределами РФ. Второе – полностью они контролируются Минобороны, лицензия на применение оружия, на создание и прекращение по решению Минобороны любой деятельности и любых подразделений», – пояснил он.

«Этот законопроект предлагали четырежды. Кстати, сейчас пятый раз будем предлагать. Кто мешал принять этот законопроект? То, что руководство ЧВК «Вагнер» было против, понятно – вольница лучше, чем регламентация. Но вопрос к Минобороны – а вы почему давали отрицательное заключение?.. Этот закон должен быть принят, чтобы впредь такое не повторялось», – отметил Миронов.

В свою очередь лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также отметил необходимость принятия закона о ЧВК. «Сегодня по итогам попытки вооруженного переворота, мятежа, естественно, на площадке Госдумы и у нас во фракции определяются и обсуждаются контуры законодательства, которое регулирует деятельность ЧВК. Наверное, больше не нужно ставить на себе эксперименты», – подчеркнул он.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны напомнил про мятеж, в результате которого был разрушен Советский союз. «В этом году исполняется 30 лет, когда в связи с незаконным указом Ельцина №14.00 была расстреляна Советская власть. Когда генерал с чемоданом (денег) приехал в воинскую часть, скупал танковые расчеты и они прикатили и расстреливали в упор в центре Москвы всенародно избранный советский парламент. Мне казалось, за 30 лет можно сделать далеко идущие выводы и не повторять эти трагические ошибки. И, тем не менее, последние несколько дней общество и власть пережили серьезный стресс. Ситуация накалилась до предела и многое висело на волоске», – отметил он.

«Я предложил президенту собрать руководителей фракций на расширенный, по сути, военный совет, подвести определенные итоги не только подавления этого мятежа, но и всей военно-политической операции», – заявил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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