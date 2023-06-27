Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную деятельность коллекторов

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность при взыскании долгов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Речь идет об угрозах применения насилия или повреждения имущества, а также о шантаже распространить заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство как самого должника, так и его родных и близких, со стороны работников банков, микрофинансовых организаций или нанятых ими коллекторов. В соответствии с законом им будет грозить штраф в размере от 300 тыс до 500 тыс рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок.

За совершение таких действий группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни, или с уничтожением или повреждением имущества в крупном размере предполагается лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом от 500 тыс до 1 млн рублей.

Те же деяния, совершенные организованной группой с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, в особо крупном размере будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом от 1 млн до 5 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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