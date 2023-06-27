Это наказуемое предательство: спикер Госдумы поручил разобраться с «пятой колонной»

Наказуемым предательством со стороны служащих государственных структур является выезд из России во время вооруженного мятежа. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, россияне не должны содержать за свой счет таких чиновников.

В ходе заседания Госдумы лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов поднял вопрос о необходимости решить вопрос с нелояльными государству высокопоставленными чиновниками. «Вопрос «пятой колонны», той самой офшорной аристократии, – он перезрел, и его надо решать. Если кто не знает, скажу, что творилось 24 июня в (аэропорте) «Внуково-3» и какие интересные борты и пассажиры улетали оттуда. Думаю, у нашей службы нацбезопасности есть необходимость и возможность посмотреть, в том числе, кто-то из, скажем так, нерядовых граждан нашей страны. Не говорю про бизнес. Здесь, конечно, нужно внимательно разбираться», – подчеркнул Миронов.

Комментируя это заявление, Володин констатировал, что такое поведение чиновников наказуемо и такие люди не должны занимать государственных должностей. «Все мы осуждаем тех, кто в сложный для страны момент покинул ее, уехал. Это, действительно, должно быть, в том числе, и наказуемо. Надо посмотреть, может кто-то из госслужащих сделал такой шаг, неблаговидный поступок – не по пути тогда госслужба, занятие должности. У нас с вами у всех такая позиция?» – обратился спикер к депутатам, которые ответили согласием и аплодисментами.

Председатель Госдумы дал поручение председателю комитета по безопасности вместе с правоохранительными органами «проанализировать, кто за это время пытался вылететь из тех, кто занимает значимые должности, работает на госслужбе, госструктурах, акционерных обществах, корпорациях и предать гласности». «Мы с вами здесь реагируем на проступки, которые считаем, что они недопустимы. Мы говорили о тех, кто уехал из страны, когда началась СВО. Видим, что многие из уехавших вернулись, посмотрев, что на чужбине их никто не ждет и жизнь там не сахар. Наверное, в голове у них многое поменялось», – констатировал он.

«Что касается ситуации, которую мы обсуждаем, – это предательство. И мы должны вещи называть своими именами, особенно, если это касается тех, кто на госслужбе или в госструктурах и корпорациях. Им нам не место. Потому что у нас народ не должен содержать таких людей. А они содержатся за счет людей, их отчислений и они должны служить государству, служить людям», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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