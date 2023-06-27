«Конфликт может перерасти в тяжелую ядерную войну»: Зюганов заявил о необходимости переходить в контрнаступление на фронтах СВО

Промедление с контрнаступлением российских войск в рамках специальной военной операции грозит обернуться затяжным конфликтом, который может перерасти «тяжелую и ядерную войну». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня в Госдуме. При этом политик сообщил о своем предложении президенту РФ Владимиру Путину провести расширенный военный совет.

«Я предложил президенту собрать руководителей фракций на расширенный, по сути, военный совет, подвести определенные итоги не только подавления мятежа, но и всей военно-политической операции. К слову, когда в 1940 году была Финская война, Сталин после завершения войны провел большой военный совет с приглашением и капитанов, и майоров, и командиров низшего звена и попросил их, не боясь ничего, высказать свои соображения и предложения. Тогда они высказали очень много. Тогда начали осваивать производство автоматического оружия, в том числе автоматов, ввели шапки-ушанки, которые позволяли в сильные морозы сохранить свои уши. Были экстренные меры для массового выпуска новой боевой техники, что сыграло исключительно положительную роль в ходе отпора фашистской агрессии», – пояснил Зюганов.

При этом лидер КПРФ обратил внимание на ряд других вопросов, которые требуют оперативного решения. «Выводы должны быть сделаны и в области финансово-экономической. У нас, к сожалению, тот курс, который проложил [первый президент РФ Борис] Ельцин, [инициатор реформ 1990-х годов Егор] Гайдар и [идеолог приватизации 1990-х годов Анатолий] Чубайс пока, в принципе, не изменен. Та налоговая политика, которая обдирала малоимущих и давала льготы олигархии, продолжается. Я настаиваю на том, чтобы официально в Думе был рассмотрен вопрос о налоговой политике. За 15 месяцев войны у нас добавилось еще 22 олигарха – двое уже, повторяю, сбежали и доходы с $350 млрд увеличились до 550. А сейчас вносится предложение задним числом обобрать предприятия, у которых якобы был большой доход. Вообще недопустимо! Надо принимать прогрессивную шкалу налогов, национализировать минеральную сырьевую базу – надо делать все для того, чтобы поддержать реальное производство», – подчеркнул он.

«Мы считаем, что в нынешних условиях надо сделать выводы и по отношению работы с военнослужащими… Ребята хотят защищать свою Родину, отстаивать свободу и независимость, бороться с нацистами, фашистами, но информационно-пропагандистская, воспитательная работа должным образом не проводится», – констатировал лидер КПРФ.

Как полагает Зюганов, нужно укреплять армию, потому что «мы обязаны победить на том фронте, где ведем борьбу против нацистов и фашистов». «Но затягивать нельзя. Надо максимально усилить подразделения и переходить в контрнаступление, потому что потеря еще 3-4 месяцев приведет к тому, что вооруженные силы НАТО в лице Польши и некоторых других американских сателлитов вмешаются в этот конфликт. Тогда он будет кровавым, длительным и очень опасным, в том числе, может перерасти в более тяжелую и ядерную войну», – заявил он.

«Сейчас наступило время не только прозрения, но и принятия самых экстренных и эффективных мер», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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