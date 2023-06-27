Госдума утвердила условия освобождения коррупционеров от наказания: оппозиция возмущена

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в окончательном чтении закон, который определяет случаи освобождения чиновников от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, допущенного по не зависящим от них обстоятельствам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители думской оппозиции категорически отказались поддержать такие нововведения.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов заявил, что принятые поправки «ничего не делают для того, чтобы искоренить коррупцию». «Это поправки, которые декриминализируют коррупционную деятельность и превращают преступление в правонарушение. Ничего себе!.. Это у кого такой план был? У нас коррупция идет на убыль, уважаемые депутаты? Нет. В особое время, в котором мы сегодня находимся, разве это позволительно вот так смягчать наказание для коррупционеров? И не просто коррупционеров – для судей, работников таможенных структур… Для них эти поправки, служащих банков России, глав муниципальных образований и глав местных администраций, депутатов и так далее… Недопустимо – в этом мы уверены абсолютно!» – заявил он.

«Недавно здесь мы упростили ответственность, вернее – сняли отягчающий фактор для сотрудников МВД, которые сознательно идут на преступление с использованием служебного положения. Это – следующий шаг. Это разве наведение порядка в стране?» – обратился Нилов к депутатам.

При этом парламентарий привел пример последствий постепенной либерализации антикоррупционного законодательства. «Недавно был освобожден решением суда некий господин Сугробов. Это глава, напоминаю, вот этого коррупционного главка МВД, который сначала за создание целой сети, коррупционной структуры внутри структуры, которая должна была бороться с коррупцией. Взяточничество, оборотни в погонах, целая команда под его руководством работала. Сначала наш суд, самый справедливый, приговорил его к 22 годам в 17-м году. 22 года дали. Казалось бы, справедливость торжествует. Потом Верховный суд 22 года превращает в 12 лет. В итоге, он вышел через 6 лет. Сейчас на свободе. Вот таким образом нельзя победить коррупцию», – констатировал Нилов.

«Высшая мера вот для таких оборотней в погонах, мантиях, с мандатами должна быть предложена и осуществлена. Особенно во время такой ситуации – СВО, военного положения и угроз обществу, национальной безопасности. Не туда идем, уважаемые коллеги. Мы против будем голосовать», – подчеркнул Нилов.

В итоге предложенные правительством поправки были приняты в третьем чтении. Изменения в закон освобождают от ответственности физлица, если следствие признает, что нарушение антикоррупционного законодательства было совершено по независящим от нарушителя обстоятельствам. К ним, в частности, относятся стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госорганами, в том числе иностранными. Не признаются такими обязательствами «регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физлица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств».

Принятые поправки коснутся сенаторов и депутатов Госдумы, судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета и органов внутренних дел, а также замглавы и секретаря Совета Безопасности.

Москва, Мария Соколова

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