«Прибыль Запада выше жизни граждан РФ?» В Госдуме подняли вопрос о правомерности защиты интеллектуальной собственности

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, корректирующий порядок взыскания компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России – За правду» Михаил Делягин заявил, что таким образом стоимость жизни граждан РФ станет оцениваться ниже прибыли Запада.

«Это вопрос не про параллельный импорт и не про запятые в Гражданском кодексе. У нас вопрос очень простой, мы бьемся в этот вопрос уже больше полутора лет, – что выше: жизнь наших сограждан, наших товарищей, которые сейчас сражаются с оружием в руках, или права собственности, в том числе, используемые для убийства наших граждан?» – заявил депутат.

Как пояснил Делягин, не секрет, что огромная часть собственности Запада на территории РФ «используется для финансирования убийства наших сограждан». «Кому интересно, все знают названия корпораций, которые честно говорят на весь мир – всю прибыль, заработанную нами в РФ, мы потратим на поддержку – тут они деликатно говорят – Украины. Понятно, что не гуманитарных проектов на территории Украины. Возникает вопрос: так что для нас выше, как для представителей народа России, жизнь наших сограждан или прибыль врагов наших сограждан? И когда мы отвечаем, что собственность и прибыль Запада выше жизни граждан РФ, наверное, с формальной, бюрократической точки зрения, – это правильно. Но это неправильно с содержательной точки зрения», – констатировал он.

При этом парламентарий привел пример, как подобный вопрос решается в Германии. «Что делать с собственностью, которая используется для уничтожения нас? Знаете, коллеги, ответ «обтекать» неправильный, на мой взгляд. Тем более, что в основном законе Германии ответ найден. Там сказано: частная собственность священна и неприкосновенна, когда она служит обществу, а когда частная собственность противоречит интересам Германии, с их точки зрения, она не священна и не неприкосновенна. И они это используют против нас. Вот эта собственность российская нам не нравится, мы ее национализируем. А мы в этой ситуации оказываемся беспомощны», – подчеркнул Делягин.

«Я уж не говорю, что интеллектуальная собственность во всем мире уже давно выродилась в инструмент злоупотребления монопольным положением. Но когда я говорю, коллеги, давайте воспользуемся рекомендациями Павла Дурова о том, что вражескую интеллектуальную собственность в России можно отменять, превратив Россию тем самым в зону свободного технического творчества, знаете, что мне отвечают – нет, это слишком высокая неопределенность, давайте лучше применим ядерное оружие. Не краснея, люди говорят. Вот давайте не будем исходя из бюрократических формальностей превращать себя в непонятно что», – сказал Делягин.

Тем не менее законопроект был принят в первом чтении. Документ вносит изменения в норму Гражданского кодекса, которую Конституционный суд в 2020 году признал противоречащей основному закону РФ. Это положение о том, что суды должны рассчитывать компенсацию при нарушении авторских прав по правилам их правообладателя. Документ предлагает сделать возмещение ущерба соразмерным допущенному нарушению. При этом судам будет разрешено рассматривать несколько нарушений как одно при определении компенсации. В случае, если нарушение интеллектуальных прав допущено по незнанию или впервые, будет допустимо применить твердый размер компенсации в пределах 10-100 тысяч рублей или одно-двухкратной стоимости прав. При повторном совершении правонарушения допускается увеличение взыскания в твердом размере или трехкратное увеличение стоимости прав.

Кроме того, размещение в Интернете без указания источника фотографий, которые разрешено использовать без согласия правообладателя, планируется рассматривать как нарушение личных неимущественных прав.

Москва, Мария Соколова

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