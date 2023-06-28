В Госдуме заявили, что москвичи должны учиться в столичных вузах бесплатно

Депутат Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За Правду» Дмитрий Гусев заявил о необходимости сделать полностью бесплатное обучение для московских студентов в вузах и колледжах российской столицы. Как считает парламентарий, эту проблему можно решить на законодательном уровне.

Гусев обратил внимание, что в вузах Москвы и Подмосковья – 106 тысяч бюджетных мест. На них претендуют не только абитуриенты из столицы, но и сильнейшие выпускники со всех регионов. Москва привлекает примерно 17% от общего числа выпускников со всей страны. Это около 125 тысяч абитуриентов в год. По статистике министерства образования, до введения ЕГЭ в московских вузах было лишь 30% иногородних студентов, а сейчас в столичных университетах на бюджете учатся, наоборот, 30% москвичей и 70% приезжих. В итоге коренным жителям столицы приходится учиться платно, а цены на обучение в Москве – от 200 до 600 тысяч рублей в год. Далеко не все абитуриенты могут себе это позволить.

«Проблема в том, что минимальный порог для поступления в федеральные вузы очень высокий и достигает 250 и больше баллов в ведущих образовательных учреждениях. Представьте ситуацию, что умный московский выпускник не добрал пару баллов, а его семья не может себе позволить платить полмиллиона рублей в год. Получается, что мы теряем способного, умного москвича просто потому, что так устроена система. С этим невозможно согласиться», – заявил Гусев.

«Предлагаем субсидировать 100% стоимости их обучения за счет бюджета Москвы по наиболее востребованным в городе специальностям. Это, например, врачи, учителя, инженеры и так далее. Список таких специальностей должен утверждаться Правительством Москвы. Обязательное условие: получившие субсидию выпускники должны отработать в Москве по специальности в течение определенного срока» – пояснил депутат.

По его оценке, Москва вполне в состоянии позволить себе такую программу: ежегодные расходы московского бюджета на компенсацию 100% стоимости обучения составят всего около 9 млрд рублей. При этом столица получит минимум 20 тысяч востребованных дефицитных специалистов в сфере образования, медицины, инженерных кадров и многих других профессионалов, так необходимых для экономики города и России.

Аналогичные меры парламентарий предлагает также для системы среднего профессионального образования, где за последние пять лет количество бесплатных бюджетах мест сократилось в два раза – с 50% до 25%, а средняя стоимость обучения составляет около 110 тысяч рублей в год. По мнению Гусева, в системе СПО тоже необходимо компенсировать 100% затрат на обучение, если специалист устраивается работать по специальности в Москве. В этом случае максимальные затраты московского бюджета составят 3,5 млрд рублей в год.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»